ГБР объявила о подозрении экс-нардепу Жеваго по делу о растратах в банке «Финансы и кредит»

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) заочно сообщили о подозрении бывшему народному депутату Константину Жеваго.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Детективы ГБР считают, что Жеваго, который является бенефициаром банка «Финансы и Кредит», причастен к организации преступной схемы по растрате 2,5 млрд гривен финучреждения.

«О подозрении ему сообщили по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины», - добавили в ГБР.

Во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в 2007- 2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках.

«Впоследствии между банком «Финансы и Кредит» и иностранными банками были заключены договора залога на сумму более 113 млн долларов, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки сняли 113 млн долларов со счетов банка «Финансы и Кредит», причем залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным», - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГБР, средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу.

Напомним, ранее в Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявили, что перед ликвидацией банка Жеваго из финучреждения вывели ₴5 миллиардов.