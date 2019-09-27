Причиной отставки секретаря СНБО Данилюка является конфликт с главой Офиса Президента Богданом, - СМИ

По неофициальной информации, причиной для увольнения стал конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом сообщает НВ,

Руководитель ОП пытался влиять на решения СНБО. «Украинская правда» тоже пишет, что Данилюк не смог смириться с методами управления «в стиле Богдана».

Второй же причиной отставки Данилюка может быть желание олигарха Игоря Коломойского увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.

В свою очередь, собеседники «УП» в Офисе президента охарактеризовали Данилюка как малоэффективного менеджера.

- Он никакой и плетёт интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно, - рассказал собеседник.

Напомним, 27 сентября Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке со своей должности.