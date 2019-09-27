«Все будет наоборот…»: Николаевщина готовится «зайти в историю»

Прошла неделя с того момента, как Николаевщина получила нового руководителя.

19 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о назначении главой Николаевской областной государственной администрации уроженца Кировоградщины, «столичного налоговика» Александра Стадника. В аккурат за несколько дней ко Дню области, он был представлен «парт-колхоз-активу» помощником Президента Андреем Ермаком (это примечательно, но об этом чуть ниже) и сразу же приступил к выполнению своих обязанностей. Этим была поставлена точка в трехмесячной эпопее с «отбором» «достойнейшего из достойных», старт которому во время своего первого и пока единственного официального визита на Николаевщину дал лично Президент Зеленский.

– Найдите главу, напишите письмо – составьте «shortlist», отберите 5-7 человек. Есть у вас хорошие парни? Есть у вас нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес?... Хочу помочь. Дайте менеджера, – заявил Глава государства 17 июля, выйдя из терминала Николаевского аэропорта.

Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Давид Арахамия возле терминала николаевского аэропорта. Скриншот с видео "Никвести"

Публично «включился» в процесс «рекрутинга» и Давид Арахамия (ныне глава фракции «Слуга народа» в ВР, а на тот момент 4-й номер в избирательном списке президентской партии), который спустя несколько дней опубликовал соответствующий пост в Facebook, придавший процессу отбора ареола «открытости».

После этого, в информационном пространстве Николаева раз за разом стала появляться информация о том или ином кандидате, который «дошел до предпоследнего этапа отбора», и вот-вот будет назначен на должность. Только ленивый не высказал своего мнения о персонаже, который достоин сесть в кресло губернатора, и непременно, засуча рукава, приняться спасать многострадальный регион.

К примеру, многие видели советы главе государства от «почетного купца в десятом поколении» Анатолия Дюмина, письма-прошения от пары-тройки общественных организаций и объединений предпринимателей… Всплыла в публичной плоскости и парочка «самовыдвиженцев-фриков», которые даже не поленились подать электронные декларации как кандидаты на должность главы Николаевской ОГА. Но у Зеленского быстренько отрезали, что их кандидатуры даже не рассматривают.

И это была только вершина айсберга, ведь пальцев одной руки не хватит, чтобы перечислить местячковых политиков и бизнесменов, которые хотели засветиться, и многие таки засветились с приставкой «реальный кандидат в губернаторы».

На самом деле, все эти движения в публичной плоскости были весьма и весьма далеки от реального процесса отбора главы ОГА, ведь борьба велась совсем в другой плоскости.

По информации «Преступности.НЕТ», помимо нынешнего «победителя конкурса», до финальных этапов борьбы за высокую должность дошли еще четыре кандидата. Все они предпочитали не особо афишировать успехи в «конкурсе талантов», потому как рассчитывали на успешное завершение promotion от своих лобби. Разве что немного сдали нервы у одного из четверых. Это вылилось в пикет против назначения «варяга» Стадника, лицом которого оказался вынырнувший из «нафталина» экс-депутат Николаевского областного совета V созыва Виталий Новицкий (к слову, трудился в избирательном штабе «Слуги народа» на парламентских выборах), о котором после 2010 года абсолютно ничего не было слышно.

Виталий Новицкий. Скриншот с видео "Преступности.НЕТ"

Посмотрев состав депутатского корпуса Николаевского областного совета V созыва не сложно найти связь между Виталием Новицким и Юрием Лариным (по информации ПН, именно он был основным конкурентом Стадника на последнем этапе), которые входили в одну фракцию – ВО «Батьківщина». Анализ персоналий из той команды дает весьма интересную почву для прогнозов на будущее новоназначенному главе ОГА – как минимум, чтобы понимать откуда и кто исподтишка может «вставлять палки в колеса».

Но вышеупомянутый мини-пикет был выстрелом в пустоту, так как Президент Украины Владимир Зеленский в общении с депутатами ВР на тот момент уже четко дал понять, что решение окончательное и оно не обсуждается. Таким образом, еще 5 сентября борьба за должность главы Николаевской ОГА была завершена и закончилась победой Александра Стадника, а точнее сказать, – победой помощника Президента Украины Андрея Ермака за плацдарм в виде Николаевской области.

«Область Ермака»

Имя Андрея Ермака вышло на «первые полосы» общенациональных СМИ после удачного грандиозного обмена пленными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября. Именно тогда многие во всеуслышание заговорили о колоссальном доверии к своему помощнику со стороны Президента Зеленского и, соответственно, о влиянии Андрея Ермака на Главу государства.

Сегодня ряд источников в ОП все громче и громче говорят о борьбе за рычаги управления в стране и за монополию на доступ к телу «первого», которая разворачивается между давним другом президента Андреем Ермаком и руководителем Офиса президента Андреем Богданом. В данном контексте, назначение Александра Стадника как креатуры Андрея Ермака вполне может рассматривается именно в контексте такого противостояния.

«Преступности.НЕТ» еще в начале сентября писало о том, что кандидатуру Александра Стадника на должность руководителя Николаевщины «протягивает» именно Андрей Ермак. Этому есть множество косвенных подтверждений, многие из которых вполне можно назвать прямыми.

Мало кто тогда обратил внимание, но Андрей Ермак был в составе делегации, сопровождавшей Президента Зеленского во время его июльского визита на Николаевщину. Это и не удивительно, ведь вел он себя непримечательно и вступил в диалог всего лишь единожды – именно тогда, когда речь зашла о будущем назначении губернатора.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак во время визита на Николаевщину 17 июля

Более того, Владимир Зеленский со словами «он будет этим заниматься» публично направил всех, у кого были какие-либо вопросы/предложения/пожелания на счет кандидатуры главы будущего ОГА, именно к Андрею Ермаку.

Как бы не пытался новоназначенный губернатор во время своего первого брифинга убедить журналистов в обратном, происходившее в день назначения указывает на то, что именно Андрей Ермак будет играть не последнюю роль во влиянии на положение дел в области.

– Как писали многие, что кто-то кого-то там лоббирует, протежирует… Это все не так, как есть… Я понимаю, что у вас есть свои источники, которые дезинформируют, но они дезинформируют не вас, а всю ситуацию в вашем городе…, – заявил Александр Стадник во время брифинга, хотя его об этом особо никто и не спрашивал.

Это заявление новоназначенного губернатора выглядит весьма и весьма неубедительно на фоне того, что представлять его не приехал никто из руководства Офиса президента, не говоря уже о самом Владимире Зеленском.

Александр Стадник получает удостоверение главы ОГА из рук Андрея Ермака

Источники «Преступности.НЕТ» в Офисе президента утверждают, что это произошло именно потому, что никто из первых лиц ОП (по Богдану все более-менее понятно) не захотел публично брать (цеплять на себя) ответственность за назначение, «продавленное» Андреем Ермаком, и за то, что будет происходить далее в такой непростой области. Мол, «твоя креатура – тебе и отвечать».

На сегодняшний момент можно только догадываться, где пересеклись дорожки юриста Андрея Ермака и сотрудника охранных фирм, налоговика Александра Стадника. Возможно, это случилось в тот момент, когда последний на протяжении нескольких лет имел адвокатскую лицензию и статус адвоката.

Пока не беремся судить, хорошо или плохо то, что за Николаевщину негласно будет «отвечать» именно Ермак, просто констатируем факт, который несомненно будет оказывать влияние на положение дел уже в ближайшем будущем. Как минимум, уже в следующие несколько месяцев увидим, насколько быстро Офис президента, руководимый Богданом, согласует новую команду заместителей губернатора.

«Прошу любить и жаловать…»

Представление нового главы области перед николаевской общественностью прошло «дуплетом» – вместе с представлением новоназначенного главы областного Управления СБУ – и сопровождалось оно довольно стандартными фразами для подобных мероприятий. Разве что из общей канвы выбивалось выступление нового главы управления Службы безопасности Виталия Герсака, который почему-то решил во всеуслышание заявить, по сути, о «деморализации» сотрудников николаевского СБУ и о «тяжелом моральном состоянии даже полковников».

Александр Стадник, Андрей Ермак, Иван Баканов и Виталий Герсак

Естественно, не обошлось без уже традиционных заявлений о «бандитской области» и «криминале с коррупцией, которыми пронизаны все сферы жизни в регионе».

Обращаясь к залу, новоназначенный губернатор области Александр Стадник заявил, что «времена, которые были до сегодняшнего дня, прошли».

– Хочу напомнить, что мы все стоим в начале новой истории. Очень тяжелый будет путь, но мы отвечаем прежде всего перед собой, - не особо эмоционально сказал новый глава ОГА.

Он призвал присутствующих к честной работе и «отойти от своих принципов, следить за всем, начиная с себя».

– Я, как человек из простой семьи, хочу поблагодарить всех, кто меня услышит, и тех, кто не услышит. Потому что для этих людей есть пока что спокойный и рассудительный выбор отойти в сторону и просто не мешать. Я считаю, что если мы будем одной семьей, я не вижу никаких преград для объединения, правильности, честности, открытости и, самое важное, бескулуарности. Я думаю, что меня поймут и простят сразу за то, что некоторые вещи будут происходить принципиально, жестко и бесповоротно, - подытожил свое выступление Александр Стадник, чем вызвал у присутствующих в зале стойкое ощущение дежавю.

Стоит обратить внимание на то, что представление новых руководителей области прошло без включения государственного Гимна. Этот казус многим бросился в глаза, ведь было отчетливо видно совсем не легкое замешательство президиума, члены которого так и не дождался обязательного атрибута подобных мероприятий. Возможно, тот инцидент с Гимном в день представления был случайностью, которая затянулась на всю первую неделю губернаторства, но до сегодняшнего дня он не прозвучал ни на одном официальном мероприятии с участием Александра Стадника.

Примечательно, что в день своего представления «герой дня» имел в зале довольно таки серьезную «моральную поддержку» в лице членов семьи, которые несомненно будут иметь возможность влиять на те или иные решения губернатора в будущем.

Родственники Александра Стадника во время его представления в должности

Заслуживает отдельного внимания и еще ряд персон, которые пришли на представление руководителя области и заняли второй ряд по центру зала, где обычно на подобных мероприятиях располагается руководство города и области. Получилось так, что даже главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко и мэру Николаева Александру Сенкевичу пришлось подыскивать себе место в глубине зала.

Ни один из тех, кого можно было наблюдать в вышеупомянутом ряду, не является чиновником, но «Преступности.НЕТ» удалось идентифицировать, как минимум двоих из них – Ярослава Рудого и Виталия Кима. Оба они были в руководстве областного избирательного штаба партии «Слуга народа», хотя публично признаться в этом все время стеснялись. Возможно, это связано с тем, что интернет-пространство помнит как минимум по несколько нелицеприятных историй, фигурантами которых был и один, и второй.

Ярослав Рудой (второй слева) и Виталий Ким (третий слева). Фото "Никвести"

Естественно, корреспондент «Преступности.НЕТ» не смог упустить возможность и адресовал вопрос всему ряду «поважних персон» о том, кто они, что их усадили на такие почетные места? Мужчины оказались немногословны и их ответ, в итоге, был сведен к фразе, мол «мы никто (спорить не будем – им виднее)… просто пришли посмотреть на представление главы».

Но вот что сразу бросилось в глаза, так это то, что не все из тех, кто «пришел просто посмотреть» после официального мероприятия, отправились к приемной главы ОГА, пытаясь одним из первых попасть к Александру Стаднику.

Виталий Ким у кабинета главы ОГА

В частности, «Преступности.НЕТ» заметили, как Виталий Ким на протяжении нескольких часов простоял около кабинета губернатора, дав понять окружающим, что как «волонтер» партии «Слуга народа» (сам он себя именно так называет, - ПН) одним из первых сможет «познакомиться» и «найти общий язык» со ставленником Владимира Зеленского. По имеющейся информации, это ожидание «волонтера» в тот день закончилось фиаско и ему не удалось добиться заветной встречи.

Этого нельзя сказать о другом мужчине, идентифицировать которого «Преступности.НЕТ» пока не удалось. Он был и во время представления, и, одним из первых, попал в кабинет новоназначенного главы ОГА, и пришел вместе с Александром Стадником на встречу к нардепам, депутатам городского и областного советов.

От ответов на прямые вопросы о том, кто он такой, и на какую должность намерен идти при Стаднике, мужчина несколько раз мастерски увильнул, дав понять, что не местный и ему очень понравилась улица Соборная. При этом, каждый раз вежливо уверял, что когда «случится какое-то назначение», все об этом узнают. Мол, сейчас не время. Почему сразу бы не сказать - непонятно.

«Хочу зайти в историю» с будущей командой, «а, может, и со старой»

В первый же день своего назначения, глава ОГА Александр Стадник провел первый брифинг. Естественно, что изначально он этого делать не собирался, но николаевские журналисты далеко не из робкого десятка, поэтому по-другому и быть не могло – три часа ожидания в холе губернаторского этажа иначе завершиться не могли. Из заявленных Стадником пятнадцати минут, общение затянулось почти на час. За все это время, из уст главы ОГА звучали довольно тенденциозные заявления без какой-либо конкретики, что весьма и весьма не устраивало николаевских журналистов.

Пространные высказывания «обо всем и ни о чем» создали стойкое ощущение того, что ставленник Президента пока еще довольно поверхностно знаком со спецификой и проблематикой области. Также, многие заподозрили, что эти «знания» основаны на неглубоком мониторинге местного информпространства. В принципе, это не самое страшное, но времени «на раскачку» у Александра Стадника, откровенно, не особо много. Жители Николаевской области и города Николаева не готовы ждать эту «раскачку», как и того, пока ставленник Зеленского объедет все районы и т.д., а ждут быстрых и видимых изменений. И начать стоило бы с определения приоритетов, четкой постановки задач и сроков их реализации (жесткого графика).

Александр Стадник

Дело в том, что как бы журналисты не пытались выжать у Александра Стадника ответы на данные вопросы, он был несгибаем и кроме общих фраз о «безопасности», «наведении порядка», «борьбы с бандитизмом и коррупцией», «работы на благо людей», ничего не сказал.

Не артикулировал глава ОГА и первоочередную задачу, которую публично, да еще и с дедлайном поставил ему во время представления помощник Президента Андрей Ермак.

А задача проста – разработать и через месяц предоставить, в том числе и публично презентовать, программу по восстановления николаевских дорог.

Не вспомнил Александр Стадник и слова – поручения Владимира Зеленского, который пообещал николаевцам, что новый губернатор, в первую очередь, займется вопросом Варваровского моста.

– Поставим нового губернатора и поставим задачу, первым делом сделать мост. Надо искать деньги, в бюджете искать..., - сказал Владимир Зеленский на старте эпопеи по отбору губернатора.

По-видимому, с окончанием избирательной кампании Варваровскому мосту «полегчало» и он уже не настолько «уставший», что его нужно немедленно спасать... Как-то все дружно забыли о том, что он у нас аварийный. Так и до следующих выборов достоит. Благо, что эти выборы запланированы уже на следующий год.

Еще один вопрос, который также не был заявлен и не обсуждался публично – загрузка ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара» заказами, о чем говорил Владимир Зеленский во время своего визита на этот завод.

Ну и, конечно же, один из главных вопросов – вопрос команды, с которой новоназначенный губернатор будет реализовывать пусть пока и четко не сформулированные задачи. Этот вопрос интересует многих до сих пор, ведь от того, кто с тобой в одной команде, будет зависеть если не все, то очень и очень многое.

– Я хочу зайти в историю… Хочу стать со всеми одной большой дружной семьей…, – заявил в первый день в должности новый глава ОГА, говоря о собственной мотивации похода на должность. И добавил, что «хочет зайти в историю вместе со всеми теми людьми», которые так же хотят это сделать.

Одним из тех, кто будет строить новую главу истории Николаевщины, однозначно будет назначенный в тот же день глава областного СБУ Виталий Герсак. Но, по информации «Преступности.НЕТ», он, учитывая его духовитость, уж точно не намерен становиться «заместителем главы ОГА» по службе безопасности и будет выстраивать независимый от здания на Адмиральской центр влияния. Это и не удивительно, ведь руководством Службы ему поставлены весьма амбициозные задачи, в том числе и «пристально присматривать» за губернатором и его структурами на предмет недопущения функционирования старых и налаживания новых схем. По линии СБУ есть установка жестко реагировать на какие-либо проявления коррупции со стороны назначенных Владимиром Зеленским чиновников. Как говорится: «Бей своих, чтобы чужие боялись». По имеющейся в распоряжении редакции информации, Виталий Герсак уже начал готовить плацдарм для выполнения поставленных задач – шесть начальников секторов из отделов по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями уже выведены «в распоряжение». Вместо них в ближайшее время будут назначены новые люди.

Глава УСБУ Виталий Герсак

Собеседники издания в Офисе президента, утверждают, что в противовес этому Александру Стаднику пообещали дать возможность предложить своих людей на должности руководителей областной прокуратуры и областного управления Национальной полиции. Если с прокуратурой все более-менее логично – прежнего руководителя Тараса Дунаса и его первого заместителя Александра Белоуса еще до назначения нового главы области перевели на серьезные должности в Генеральную прокуратуру, то вот причины замены нынешнего главы областного главка полиции Александра Анохина еще нужно будет поискать, ведь к работе вверенной ему структуры, в последнее время особых вопросов нет. Скорее, даже наоборот – есть масса примеров, где николаевские полицейские обоснованно заслуживают слов похвалы.

Анализируя людей, которые появились в Николаеве вместе с Александром Стадником, «Преступности.НЕТ» обратили внимание на темноволосого мужчину в очках со значком прокурорского работника «на лацкане». Во время процедуры представления Главы ОГА, он занял место в одном ряду со «штабистами» «Слуги народа» Ярославом Рудым и Виталием Кимом, а после этого, был замечен в довольно дружеском общении с новоназначенным губернатором.

Этим мужчиной оказался Мушег Соломонов, который на данный момент числится в должности заместителя руководителя Кировоградской местной прокуратуры Кировоградской области. «ПН» предположил, что у Соломонова должны были быть веские причины, чтобы в рабочий день приехать в соседнюю область на представление губернатора. И эти предположения вскоре подтвердились – в ближайшем окружении Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапко нам подтвердили, что именно Соломонов рассматривается как основной кандидат на должность руководителя прокуратуры Николаевской области.

Мушег Соломонов – земляк Александра Стадника и, по информации «Преступности.НЕТ», сослуживец по срочной службе во внутренних войсках. Возможно, Соломонов был одним из тех, кому удалось вместе со Стадником, «выжить» в нелегкой борьбе с криминалом в Николаеве в 1996-1997 годах, о чем сам новоназначенный губернатор рассказывал во время своего представления в должности.

Мушег Соломонов на представлении Александра Стадника Мушег Соломонов в прокуратуре Кировоградской области

– Звезд с неба не хватал. Особой цепкостью никогда не отличался. Всегда готов был не воевать, а находить общий язык, – именно так охарактеризовали «Преступности.НЕТ» Мушега Соломонова его коллеги из Кировоградской прокуратуры, добавив, что он не сможет говорить «нет» ни губернатору, ни коллегам по силовому блоку.

Примечательно, что у будущего прокурора Николаевщины на данный момент имеется «не погашенная догана», которая не позволяет занять вышестоящую должность. Но как нам объяснили старожилы прокуратуры, эта «догана» может быть легко снята решением прокурора Кировоградской области. Поэтому, вряд ли это станет преградой для переезда Соломонова в Николаев.

Судя по ряду заявлений, которые на протяжении первой недели своей работы делает Александр Стадник, у него особо трепетное отношение к фискальным органам. Он прямо не стесняется говорить о том, что львиная доля его работы будет основываться на «правильном» функционировании именно налоговой. Это и не удивительно, если посмотреть на то, где несколько лет проработал сам новоназначенный глава ОГА. Исходя из этого, «Преступности.НЕТ» с высокой долей вероятности прогнозирует, что в ближайшее время мы все будем наблюдать попытки со стороны руководителя области взять под контроль работу этой структуры. Во что это выльется – в попытку поставить руководителем налоговой службы области своего человека или «склонить к лояльности» нынешнего руководителя, увидим уже в ближайшее время.

Тем более, что с поисками кадров в этом направлении у Александра Стадника, вряд ли, возникнут особые проблемы. К примеру, с самого первого дня рядом с новоназначенным главой ОГА можно было заметить высокого худощавого мужчину, в котором «Преступности.НЕТ» удалось идентифицировать киевского налоговика Германа Андеса – заместителя начальника одного из отделов ГФС Украины в городе Киеве.

Налоговик Герман Андес на представлении Александра Стадника

Возможно, в связи с реформированием органов налоговой службы, которое сейчас в самом разгаре, этот столичный налоговик присматривает себе местечко на Николаевщине.

Кроме того, уже сейчас Александр Стадник принялся формировать свою патронатную службу. Главой «патронатки» стала депутат Черновицкого областного совета от партии «УКРОП» Марина Волошенюк.

Марина Волошенюк

Судя по всему, нынешняя руководительница патронатной службы главы Николаевской ОГА ранее работала в партийной структуре политсилы «УКРОП» в Черновцах, так как посещала различные мероприятия, связанные с повышением уровня знаний по партийному строительству.

Примечательно, что в декларации за 2018 год Марина Волошенюк не показала абсолютно никаких доходов и никакого имущества.

В подвешенном состоянии пока что остается ситуация с заместителями главы Николаевской ОГА. Александр Стадник дал понять, что не намерен делать резких движений в этом направлении.

Опять же, его пространные заявления по поводу работы «с будущей командой, а, может, и со старой», заставили николаевских журналистов на протяжении недели задаваться вопросом – неужели останутся работать прежние заместители?

На сегодняшний день уже точно ясно, что работать в ОГА не продолжит первый заместитель прежнего главы ОГА Вячеслав Бонь. Он и сам ранее заявлял, что не планирует оставаться в должности. Да и после предложения Владимира Зеленского уволиться, сложно представить, как бы Вячеслав Бонь мог бы остаться, даже если бы очень захотел.

Что же касается остальных заместителей, то Александр Стадник публично даже поблагодарил их за работу и за то, что не парализовали жизнедеятельность области, помогают войти в курс дела, продолжая оставаться на своих местах и передавая дела.

– Нельзя сказать, что из-за них мы живем четыре года вот в такой вот, не буду говорить это слово, плохой обстановке. Это не два-три человека, которые сидят здесь и сделали все самое плохое для области и для города, в которых можно кинуть камень и сказать: «Давайте их казним». Давайте мы, наверное, все себя казним, потому что мы все к этому причастны, – заявил глава ОГА.

– Я им хочу даже сказать спасибо, и мне не стыдно будет перед прессой. Они написали все заявления, потому что, согласно законодательству, они должны были все написать заявления. Мы с ними проговорили, с каждым по отдельности, с пониманием того, что они могут уйти в любой момент и по собственному желанию. Они знали, что готовится новая команда, но с пониманием того, что здесь была одна команда - пришла другая команда, и правильная работа, которая не парализует какие-то направления, должна продолжаться. Сегодня нам нужны грамотные решения, правильные советы, правильно передать дела. (...) Они могли спокойно уйти и завалить мне сейчас работу, но не сделали этого, – сказал Александр Стадник.

Примечательно, что и во время своей закрытой встречи со всеми работниками облгосадминистрации, которая проходила в ОДК, губернатор уверял присутствующих в том, что у него «есть большая команда профессионалов», но сегодня он не готов срывать людей с их мест, ведь, как минимум, им «нужно будет где-то жить».

Стадник со время общения с работниками ОГА

Уже вечером того же дня Александр Стадник в общении с журналистами «приоткрыл» занавес в вопросе будущих заместителей, заявив, что две кандидатуры уже поданы на рассмотрение Офиса президента.

– Один кандидат, который будет отвечать за финансовые вопросы, будет на должности заместителя главы, может даже и первого заместителя. Он – николаевец и вы все, я думаю, его знаете, потому что там человек профессиональный. Он нигде не был замешан в каких-то политических составляющих, он работал, он профессионал, работает в КП. (...) Он сейчас на обсуждении. Но вы увидите, он вам понравится (улыбается, - ред.).

И вторая кандидатура – это человек, который непосредственно расследовал и имеет большую практику в расследовании коррупционных схем, связанных с недвижимостью, с теми вопросами, где строительство коммунальное, все моменты, которые связанны с отчуждением имущества... Этот человек из Луганска, он профессионал, он офицер, он никогда в таком вопросе не был, но он полностью понимает, как в этом направлении работать, он когда-то эти вопросы контролировал, все эти кражи, эти схемы... Он налоговый правоохранитель и у него разная сфера деятельности – от внутренней безопасности, он областью руководил, контролировал эти вопросы, – заявил Александр Стадник, отказавшись назвать фамилии претендентов.

Перебирая возможного кандидата, который бы соответствовал описанию «финансиста, который понравится», нам на ум пришли две фамилии: Егор Клецов (руководит проектом «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» на «Николаевоблтеплоэнерго») и Федор Барна (глава бюджетной комиссии Николаевского областного совета, директор КП «Николаевский международный аэропорт»). Вместе с тем, источники в Офисе президента утверждают, что, по состоянию на вчерашний вечер, никаких документов на этих двух персон в здание на Банковой не поступало. Более того, пока что в ОП не видели вообще никаких документов на кандидатов в вице-губернаторы Николаевщины. Возможно, Александр Стадник лично повезет их на согласование во время своей командировки в столицу с 1 по 15 октября, которую он уже анонсировал.

А пока что прежние заместители продолжают исполнять свои обязанности и, скорее всего, будут это делать до того момента, пока не будут подобраны и согласованы те, кто их заменит. Сколько времени займет этот процесс, пока прогнозировать сложно. Может быть месяц, а может быть и полгода, а, может быть, Андрей Ермак сможет помочь согласовать всех за пару дней.

В сухом остатке

Уже сегодня очевидно, что последующие несколько месяцев мы все будем наблюдать за расставлением людей губернатора и за «притиркой» его команды с «политико-бизнесовыми» элитами Николаева и области. Александру Стаднику еще предстоит сделать выбор между демонтажем устоявшихся годами правил взаимоотношения разных групп влияния в регионе (по большому счету, войной с ними) и желанием встроиться и наладить взаимовыгодные взаимоотношения (вступить в «договорняки», а значит пойти на выполнение «хотелок»).

К примеру, после появления Александра Стадника в Николаеве его уже видели в компании с руководителем фракции «Наш Край» в областном совете Юрием Кормышкиным, который имеет значительное влияние в области. Их встреча проходила в ресторане «Старгород» и, по словам собеседников издания, которые стали невольными свидетелями этой встречи, можно было сделать вывод, что у главы ОГА и депутата весьма хорошие отношения. И в последующие дни к нам поступала информация о том, что у них есть диалог. И определенное удивление вызвало то, что Юрий Кормышкин не появился на встрече главы ОГА с нардепами и депутатами городского и областного советов. Как выяснилось в итоге, главу фракции «Наш Край» просто не пригласили на эту встречу. В момент, когда материал уже готовился к публикации на сайте, николаевским СМИ пришла рассылка с заявлением Юрия Кормышкина, в котором он выступил с резкой критикой в сторону Александра Стадника из-за его подыгрывания депутатам Максиму Невенчанному и Татьяне Демченко.

«Поздравляю президента и его команду с таким составом Слуги народа в области: под ручку с ОПЗЖ и «коммунисткой» от Новой державы», – говорится в заявлении Кормышкина.

В любом случае новоназначенному губернатору уже сегодня нужно сделать выбор: он будет готовиться к ожесточенной «борьбе без правил», или же признается самому себе, что его заявления о том, что «все будет наоборот…», ошибочны.

Куда качнется этот маятник – будет зависеть от множества факторов, в частности от команды, от людей, на которых новоназначенный глава ОГА будет опираться, от того, кто будет доносить до него ту или иную информацию. А в большей степени, от готовности принципиально говорить «нет» и «да». Только «нет», должно быть «нет», а не наоборот. Здесь главное не перепутать. Ведь как сказал во время представления помощник Президента Андрей Ермак: «Жаліти не будемо, а щоб люди любили – треба заслужити…».

Над материалом работали Андрей Семенов, Анатолий Чубаченко, Андрей Сенченко, Юлия Акимова, специально для «Преступности.НЕТ»