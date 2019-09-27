НАБУ допросило Порошенко по делу об аферах в сфере энергетики

23 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро допросили пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире «Радио НВ» сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«У нас в понедельник (23 сентября – ред.) на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток», – сказал в эфире глава САП.

В то же время, он не уточнил, в каком именно деле происходил допрос Порошенко.

Собеседник корреспондента LIGA.net в прокуратуре, Порошенко допрашивали в рамках дела бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова об аферах в сфере энергетики.

Напомним, ранее журналисты «Схем» обнародовали расследование, в котором утверждают, что соратник Петра Порошенко Кононенко причастен к коррупционным схемам в сфере энергетики, которыми занимался Крючков. Депутат Кононенко заявил, что подаст на журналистов в суд.