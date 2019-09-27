Глава ОГА Стадник хочет, чтоб нардепы от Николаевщины инициировали законопроект о рамке для взвешивания фур на разбитых трассах

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Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник попросил у народных депутатов поднять в Верховной Раде вопрос о пилотном проекте – рамках для взвешивания крупногабаритного транспорта и их установке на николаевских трассах.

Об этом шла речь в четверг, 26 сентября, в ходе встречи руководства ОГА с нардепами и депутатами областного и городского советов, сообщает «Преступности.НЕТ».

Глава ОГА заявил, что до Нового года «точечно» решит проблемы с дорогами, не уточнив, какие именно трассы имеет в виду.

— Мы решили, что первое, что мы делаем в быстрые и короткие сроки – это до Нового года мы выбрали приоритет, чтобы выполнить точечные проблемы, которые касаются непосредственно тех участков дорог, которые находятся в ужасном состоянии, - сказал Стадник.

Также он рассказал о пилотном проекте, идею которого в первую очередь предложил народным депутатам Украины от Николаевской области.

— Вчера была создана рабочая группа, мы проговорили со всеми представителями САД, Укравтодора, других предприятий, которые отвечают за обслуживание этих направлений и пришли к общему пониманию, что мы готовим сейчас пилотный проект, который вам будет всем предоставлен, в первую очередь народным депутатам, потому что без них мы не сможем реализовать этот проект, - сказал Александр Стадник.

Суть проекта состоит в том, что на трассах области будет установлена весовая рамка, через которую будет проезжать крупногабаритный транспорт. Таким образом, отпадает необходимость требовать от водителей заезжать на пункт ГВК, что они часто отказываются делать.

— Мы хотим сделать пилотный проект в виде определенных приспособлений, в Украине они уже есть – это рамка, она весовая. Через нее просто проезжает грузовик и она фиксирует, что машина просто идет перегруженная. Дальше стоит контрольный пункт, который фиксирует перегруз. Если все это реализовать в законодательном поле, тогда все эти штрафы, перегрузы и перевозчики будут понимать, что мы построим дороги, которые не будут разрушаться. Те штрафные санкции, которые останутся в местном и областном бюджете, пойдут на те же услуги по обслуживанию автодорог и это приведет к какой-то дисциплине, - сказал Александр Стадник.

Стоит отметить, что нардепом, который является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры является Игорь Негулевский. При этом 24 сентября стало известно, что седельный тягач со щебнем «Софиевского гранитного карьера», которым владеет Игорь Негулевский, оказалась перегруженной на 12,7 тонн.

Юлия Акимова

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