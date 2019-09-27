Кандидатом на должность прокурора Николаевщины рассматривают сослуживца губернатора Стадника

Мушег Соломонов на представлении Александра Стадника Заместителя руководителя Кировоградской местной прокуратуры Мушега Соломонова рассматривают как кандидата на должность прокурора Николаевской области.

Об этом говорится в материале «Преступности.НЕТ» «Все будет наоборот…»: Николаевщина готовится «зайти в историю».

В ближайшем окружении Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапко изданию подтвердили, что именно Соломонов рассматривается как основной кандидат на должность руководителя прокуратуры Николаевской области.

Стоит отметить, что он также присутствовал во время представления нового главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника 19 сентября. Его заметили в компании «штабистов» николаевской облячейки «Слуги народа» Ярослава Рудого и Виталия Кима. А несколько позже он уже вел дружескую беседу со Стадником.

«Мушег Соломонов – земляк Александра Стадника и, по информации «Преступности.НЕТ», сослуживец по срочной службе во внутренних войсках. Возможно, Соломонов один из тех, кому удалось, вместе со Стадником, «выжить» в нелегкой борьбе с криминалом в Николаеве в 1996-1997 годах, о чем сам новоназначенный губернатор рассказывал во время своего представления в должности», – говорится в материале.

«Звезд с неба не хватал. Особой цепкостью никогда не отличался. Всегда готов был не воевать, а находить общий язык», – именно так охарактеризовали «Преступности.НЕТ» Мушега Соломонова его коллеги из Кировоградской прокуратуры, добавив, что он не сможет говорить «нет» ни губернатору, ни коллегам по силовому блоку.

Примечательно, что у будущего прокурора Николаевщины, на данный момент имеется «не погашенная догана», которая не позволяет назначаться на вышестоящую должность. Но как объяснили сотрудники прокуратуры, эта «догана» может быть легко снята решением прокурора Кировоградской области, поэтому вряд ли помешает Соломонову занять новую должность в Николаеве.

Согласно декларации Соломонова, за 2018 год он получил за работу в прокуратуре 516 тысяч 612 гривен (в среднем около 43 тысяч гривен в месяц), еще он задекларировал 612 тысячи 24 гривны пенсии (51 тысяча в месяц).

Своего жилья Соломонов не имел и пользовался в Кропивницком квартирой на 78,21 квадратов, которая принадлежит пополам Армену Соломонову и Лусине Закевосян. Также он внес в декларацию пользование комнатой на 15 квадратных метров в общежитии Летной академии Национального авиационного университета. Еще он задекларировал земельный участок своей жены на 890 квадратов в селе Соколовское Кирвоградского района.

В декабре 2018 года за 206 тысяч 705 гривен он купил «Volkswagen Tiguan» 2013 года выпуска.

Напомним, что прокурора Николаевщины Тараса Дунаса перевели на должность исполняющего обязанности начальника Департамента кадровой работы и государственной службы ГПУ, его первый заместитель Билоус был врио прокурора области, но вслед за Дунасом его тоже откомандировали - в Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам Генеральной прокуратуры Украины.