«Не я эту войну начала, но я ее завершу», - глава Минздрава Скалецкая о конфликте в министерстве

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала конфликт в министерстве, который произошел во время ее визита в США, и пообещала его закончить.

Об этом она написала в Facebook.

«Не я эту войну начала, но я ее закончу. Встреча с коллективом будет. Так же, как и в первый день моей работы, когда я собрала всех и спросила о насущных задачах. Общаюсь со всеми, прислушиваюсь, работаем вместе», - написала Скалецкая.

Министр подчеркнула, что взяла на себя персональное обязательство продолжать изменения в системе здравоохранения и получила поддержку правительства.

«Поэтому первое - в Минздраве будет проводится аудит. По его результатам лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие - на выход. Реформа государственной службы - для того, чтобы профессиональные чиновники работали на государство и не были политиками. Поэтому мне непонятно, почему чиновники давят на меня политическими средствами», - написала Скалецкая.

«Второе - работа министерства идет в обычном режиме. Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива ведомства не влияет на то, чтобы "скорая" доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем. Гражданам не о чем беспокоиться», - подчеркнула министр здравоохранения.

Напомним, госслужащие Министерства охраны здоровья обратились с открытым письмом к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в котором указали на вызывающее у них беспокойство состояние дел в министерстве после смены руководства. Также они заявили о политических репрессиях в ведомстве.