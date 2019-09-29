«Это не должен быть человек с улицы или кум, брат, сват», - нардеп Бобровская о назначениях в руководстве ОГА

Нардеп от партии «Голос» Соломия Бобровская высказала опасение насчет желания новой власти быстро поменять чиновников на руководящих должностях в ОГА. Кандидаты на высокие должности обязаны доказать свою состоятельность.

Об этом она рассказала в интервью «Цензор.НЕТ».

Бобровская отметила, что ранее конкурсы на должности глав ОГА «были очень фарсовыми и бутафорными вещами». Журналисты в качестве примера этого вспомнили экс-главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.

- Председатели ОГА – это прямая ответственность Президента, он ему подотчетен, мы понимаем, что это прокладка для контроля за советами и регионом, которая была создана президентом Кучмой. И, думаю, что каждый бы Президент делал под себя такую ​​историю. Будет интересно посмотреть, как отработаются эти вещи с префектами.

- Если они хотят закончить тему децентрализации, они вынуждены это сделать (ввести должности префектов, которые сменят глав ОГА – ПН). Это законодательно закреплено. Кстати, вопрос, как они будут вырабатывать механизмы контроля за людьми и деньгами. То, что сделал прошлый Президент, оно явно не работало, - говорит нардеп.

- Если мы назначаем без конкурса руководителя СБУ, то почему должны иначе назначать председателя ОГА? Это прямая ответственность. Другое дело с руководителями департаментов и так далее. Я понимаю желание власти быстрее всех сменить, но здесь я против этого, потому что эти люди должны проходить конкурс, доказывать свою состоятельность. Это не должен быть человек с улицы или кум, брат, сват. Это правильно, что человек должен защищать свою программу действий. Поэтому здесь я против резкой ротации, потому что непонятно, на каких людей они будут сменены, - пояснила Бобровская.

Напомним, что Бобровская была заместителем главы Одесской ОГА, когда ведомством руководил Михаил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что прокурором Николаевщины могут назначить сослуживца нового губернатора Стадника.