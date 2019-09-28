Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Волкер подал в отставку

Американский дипломат Курт Волкер подал в отставку с должности специального представителя США по вопросам Украины. В пятницу, 27 сентября, он проинформировал об этом главу Государственного департамента Майка Помпео.

Об этом сообщило издание The State Press Университета штата Аризона (Курт Волкер занимает должность исполнительного директора Института Маккейна, который является частью ASU), информацию со ссылкой на собственные источники подтвердили другие американские медиа, например, CNN.

Отставка связана с публикацией жалобы сотрудника ЦРУ на телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в которой фигурировало имя Волкера. Осведомитель писал, что Волкер давал советы высшему руководству Украины, как реагировать на просьбы президента США по поводу Джо Байдена.

Кроме того, Волкер якобы занимался организацией встречи адвоката Трампа Руди Джулиани и советника Зеленского Андрея Ермака.

Джулиани в эфире Fox News сказал, что его встреча с Ермаком состоялась по просьбе Госдепартамента.

- Он должен выйти и пояснить, что сделал, - сказал Джулиани о Волкере, опубликовав при этом СМС от спецпредставителя, в котором они обсуждают контакты с Ермаком.

Новости об отставке Волкера появились через несколько часов после того, как стало известно о планах Комитета иностранных дел Палаты представителей США вызвать дипломата для допроса на следующей неделе.

Волкер получил должность спецпредставителя по Украине в 2017 году, когда госсекретарем был Рекс Тиллерсон, но сумел найти общий язык и с его преемником Майком Помпео. При этом Волкер ассоциируется со скончавшимся сенатором Джоном Маккейном, "что не является конкурентным преимуществом для Трампа", и поэтому никогда так и не стал полностью своим в администрации президента США.

Волкер занимался мирным урегулированием в Украине и, в частности, вел переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Справка: Курт Волкер родился 27 декабря 1964 года в семье Бенджамина и Тельмы Волкер. Окончил школу международных отношений и университет Джорджа Вашингтона. Свою карьеру начал в 1986 году как аналитик Центрального разведывательного управления.

С 1988 года Курт Волкер служил во внешней службе Государственного департамента США. С 1997 по 1998 год работал юристом в составе команды сенатора Джона Маккейна. В 1998 году Волкер занял должность первого секретаря миссии США в НАТО, а в 1999—2001 годах был заместителем директора частного кабинета генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона.

В 2000-х был исполнительным директором по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности, руководил подготовкой США к саммитам НАТО в Праге (2002) и Стамбуле (2004). В июле 2005 года стал заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, в июле 2008 года был назначен постоянным представителем США в НАТО, сменив на этом посту Викторию Нуланд.

В 2009 году Волкер покинул государственную службу, а в 2011 году занял руководящий пост в вашингтонской консультативной и инвестиционной компании BGR Group. Именно BGR Group по контракту с Украиной в 2017 году после победы Дональда Трампа занималась лоббированием интересов Украины в американской администрации — до конца 2017 года Украина обязалась платить BGR Group ежемесячно по 50 тыс. долларов за разработку «стратегии в сферах развития бизнеса и межправительственных связей», а также за «организацию встреч» с американскими чиновниками.