На Полтавщине СБУ задержала двух прокуроров, вымогавших $5 тысяч с директора местного предприятия

Служба безопасности Украины задержала двух прокуроров местной прокуратуры Полтавской области на вымогательстве 5 тысяч долларов США с директора местного предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что начальник Хорольского отдела Лубенского местной прокуратуры Полтавской области и прокурор этого отдела требовали деньги от бывшего директора одного из местных частных предприятий. Мужчину обвиняют в якобы присвоении бюджетных средств. За 5 тысяч долларов прокуроры обещали сменить обвинение на менее тяжкое преступление и в будущем заключить соглашение о признании виновности с определением наказания в виде штрафа», - говорится в сообщении.

СБУ задержала обоих прокуроров согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения всей суммы неправомерной выгоды. Одного на рабочем месте, а второго по месту жительства.

Злоумышленникам сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины начальнику прокуратуры грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас задержанным объявлено подозрение в совершении преступления и избрании меры пресечения. Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с ГБР под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, в Житомире СБУ задержала местного чиновника, который отключил от поставок газа целую улицу, требуя взятку.