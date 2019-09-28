«Вы знаете этих животных, многие из них — отбросы», - Трамп о журналистах, которые расследовали историю с Зеленским и стенограммой

Президент США Дональд Трамп назвал журналистов отбросами и животными, а также заявил, что информатор, который сообщил о якобы его давлении на президента Украины Владимира Зеленского, является шпионом.

Об этом Трамп заявил на закрытой встрече с дипломатами, передает Громадське со ссылкой на Bloomberg.

- Мы на войне. Эти люди (которые устраивают утечки информации — ПН) — больные», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что хочет знать, кто стоит за сливом информации о якобы его давлении на Зеленского с требованием «дать ход» делу против сына Джо Байдена, его вероятного конкурента на выборах.

- Потому что это похоже на шпионаж. Они практически шпионы, — сказал президент США.

Он также посетовал на то, что сейчас не так жестко наказывают за «шпионаж и государственную измену».

Также Трамп раскритиковал прессу, которая уделила этой истории большое внимание.

- Вы знаете этих животных в прессе. Они животные, одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они отбросы, многие из них — отбросы», — сказал он.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.