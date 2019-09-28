В Кабмине презентовали бренд «государство в смартфоне»

Министерство цифровой трансформации представило бренд проекта «государство в смартфоне» - портал и приложение «Дія».

Об этом сообщает НВ.

В презентации приняли участие спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров и Андрей Федорив, владелец международного креативного агентства Fedoriv, которое разрабатывало бренд.

«Дія» - это приложение и сайт, которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Как заявили создатели проекта, они упростит и ускорит любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновники не влияли на срок получения справки или выдачу разрешения.

Разработка проекта проводилась за счет международных доноров без привлечения государственных средств.

Сайт и первые сервисы станут доступны уже к концу осени 2019 года, их список будет постоянно расширяться, а к 2022 году 100% государственных услуг будут предоставляться онлайн, заявил Федоров.

- Мы провели глобальный анализ. В среднем это занимает 15−20 лет для того, чтобы оцифровать все услуги. Мы планируем это сделать за 3−5 лет, - сказал он.

Федоров подчеркнул, что Минцифры "не будет оцифровывать весь тот хаос, который есть сегодня», а займется разработкой качественно нового подхода для улучшения процессов по предоставлению админуслуг.