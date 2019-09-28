В Кабмине презентовали бренд «государство в смартфоне»

Министерство цифровой трансформации представило бренд проекта «государство в смартфоне» - портал и приложение «Дія».
Об этом сообщает НВ.
В презентации приняли участие спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров и Андрей Федорив, владелец международного креативного агентства Fedoriv, которое разрабатывало бренд.
«Дія» - это приложение и сайт, которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.
Как заявили создатели проекта, они упростит и ускорит любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновники не влияли на срок получения справки или выдачу разрешения.
Разработка проекта проводилась за счет международных доноров без привлечения государственных средств.
Сайт и первые сервисы станут доступны уже к концу осени 2019 года, их список будет постоянно расширяться, а к 2022 году 100% государственных услуг будут предоставляться онлайн, заявил Федоров.
- Мы провели глобальный анализ. В среднем это занимает 15−20 лет для того, чтобы оцифровать все услуги. Мы планируем это сделать за 3−5 лет, - сказал он.
Федоров подчеркнул, что Минцифры "не будет оцифровывать весь тот хаос, который есть сегодня», а займется разработкой качественно нового подхода для улучшения процессов по предоставлению админуслуг.
- Скоро у каждого гражданина будет возможность посмотреть в личном электронном кабинете, какими личными данными о вас владеет государство. Когда мы начали подавать декларации, впервые в жизни столкнулись с очень интересной информацией: оказывается, у меня общественная организация, оказывается, от бабушки четверть дома где-то в селе осталась в наследство. И такой информации очень много. Появится возможность видеть данные, которыми о вас владеет государство, и самое главное получать уведомления, если из какого-то ведомства хотят использовать, посмотреть ваши данные, - сказал вице-премьер.