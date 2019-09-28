Вижу в нем конструктивного лидера, который имеет большие амбиции, - Президент Словакии о Зеленском

Президент Словакии Зузана Чапутова, недавно посетившая Украину с официальным визитом поделилась своим впечатлением от общения с Владимиром Зеленским.

Об этом она рассказала в интервью НВ.

- Я воспринимаю Зеленского как конструктивного лидера, который имеет большие амбиции и уже кое‑что успел сделать для своей страны. Обмен политзаключенными — очень важная вещь, — отметила Чапутова.

Она также положительно отозвалась о позиции президента Украины относительно попыток найти выход из конфликта на Донбассе. Хотя и отметила, что «было бы неправильно, если бы я сейчас принялась раздавать советы Украине».

- Могу только рассказать о своих рассуждениях. Мне кажется, что президент Зеленский делает правильные шаги в отношении конфликта на Донбассе, — подчеркнула Чапутова. — На нашей встрече мы также обсуждали запланированные реформы. На мой взгляд, это стратегия, когда ваша страна будет одновременно продвигать реформы и решать донбасский конфликт.

Напомним, 16 сентября Зеленский провел встречу с президентом Словакии.