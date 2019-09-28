«Времена вашего политикума закончились. Я не буду попугаем»: Глава ОГА Стадник раскритиковал собравшихся на встречу с ним депутатов и чиновников

Александр Стадник Глава Николаевской ОГА Александр Стадник в ходе встречи с депутатами городского и областного советов, а также народными депутатами и мэрами городов в достаточно резкой форме обратился к присутствующим из-за шума, который они создали в сессионном зале.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, 26 сентября Александр Стадник в сессионном зале Николаевского областного совета провел встречу с представителями местного самоуправления, депутатами, главами РГА и нардепами. Во время выступления народного депутата Александра Пасеченого в зале в очередной раз возник шум из-за разговоров между участниками встречи.

– Я еще раз обращаюсь к уважаемым присутствующим. Я говорю, а они меня даже не слышат. Я понимаю, что все это время такая была постановка вопроса: слушать себя, но не слышать никого. Я еще раз говорю, не интересно – выйдите. Мы жили без вас и будем жить дальше без вас. Знаете, не хочется переходить на какие-то моменты, но если вы не понимаете одного, что это уже в прошлом, пожалуйста, выйдите просто из зала и не мешайте нам работать. Стоит народный депутат Украины. Я очень сильно просил, чтоб они сегодня нас посетили, чтобы вы могли задать вопросы. Ну неужели нет понимания, что времена вашего политикума закончились? То, что вы не наговорились за четыре года, ну, слушайте, выйдите на улицу и поговорите. Выйдите к бабушкам, дедушкам, пенсионерам, к воинам, к АТОшникам. Они вам скажут результат, который вы сделали за 4 года. Не заставляйте меня, пожалуйста, переходить на какие-то тона, лишь для того, чтобы дать вам понять, что я не буду попугаем. Поймите одно, не хотите работать, никто вас не будет тянуть ни за ногу, ни за руку. Дайте нам, молодым людям, кто просто хочет принять участие в процессе становления нашей страны и нашей области, нашего города. Те, кто не умеют себя вести и не имеют уважения, пожалуйста, отойдите в сторону, потому что попугаем я не буду. Будут жесткие меры, и для меня это принципиально. Услышьте меня, пожалуйста, – сказал Александр Стадник.

Напомним, ранее глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что последний раз был в Николаеве в 1997 году, а приехав, снова увидел, что ничего не изменилось.