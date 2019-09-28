Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором вспомнил о Байдене и украинских политиках

Американский президент Дональд Трамп выложил в фейсбуке видео с заголовком «Я иссушу это болото». Видео по содержанию является предвыборной агитацией (выборы президента в США состоятся в 2020 году), и почти все оно посвящено Украине.

Об этом сообщает InfoResist

«Джо Байден обещал Украине миллиард долларов, если там уволят Генерального прокурора. Того самого, который расследовал дело компании сына Байдена», – говорится в видео.

В представленном видео украинская власть позиционируется не с лучшей стороны.

«Но вот когда президент Трамп попросил президента Зеленского о расследовании, американские демократы захотели объявить ему импичмент», – такой текст начитывает диктор.

В видео можно узнать, кроме американских политиков, Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Владимира Зеленского. Причем относительно действующего украинского президента не звучало ни одного негативного слова.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.