Порошенко с супругой навестил Гонтареву в Лондоне и подарил ей футболку с ее изображением в образе балерины

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина проведали экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, чтобы «от имени жителей Украины поддержать ее в борьбе за страну».

Об этом политик написал на своем Facebook.

Порошенко охарактеризовал экс-главу Нацбанка не только как сильного менеджера, но и как сильную личность. В качестве примеров ее стойкости он назвал историю с национализацией ПриватБанка и спасение «всей банковской системы страны».

«Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она ​​не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась», - написал Порошенко.

«Гонтареву не сломают и преследования оппонентов, которые не чураются бандитских приемов и сами становятся бандитами», - отметил Порошенко.

В подарок посетители привезли Гонтаревой «слова поддержки от многих украинцев» и дизайнерские футболки Юрия Журавля. На одежде изображена сама Гонтарева в образе балерины, с забинтованной ногой и саблями.

Отметим. ранее экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что после того, как ее сбила машина и подожгли дом ее семьи, бывший президент Петр Порошенко даже СМС не написал.

- Нет. Я уволилась 10 мая 2017-го, вернулась из отпуска в сентябре, пришла в АП с единственным вопросом: «Когда меня уволят?». Сказали, что вот-вот. Дотянули до весны. Ну, вы знаете... С того момента, ни разу его не видела. Более того, скажу честно: сейчас, когда со мной случилась трагедия, он мне даже СМС не написал, - рассказала Гонтарева, отвечая на вопрос общается ли с Порошенко в интервью «Левому берегу»

Напомним, 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте сгоревшего дома Гонтаревой полиция нашла зажигательную ракету.

Ранее экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Отметим, Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действуя с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что у органа предварительного расследования возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа 2019 года.

15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа.

При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала.

27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.

Как известно, Гонтарева была на должности Главы Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.