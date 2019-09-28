В «Слуге народа» анонсировали окончание работы Рады в «турборежиме»

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что на следующей неделе украинский парламент уже может завершить так называемый «турборежим» принятия законов и перейти к обычному режиму работы.

Об этом сказал в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер», передает «Интерфакс - Украина».

– Думаю, на следующей неделе мы будем стараться завершить «турборежим» и перейти в нормальный режим работы, - отметил Стефанчук.

Первый заместитель председателя Верховной Рады также указал, что имеющая большинство «Слуга народа» не игнорирует мнение других фракций, но партия власти изначально предупреждала коллег по парламенту, что сначала намерена в ускоренном режиме принять подготовленный пакет законопроектов, в частности, от президента Украины Владимира Зеленского, необходимый для перезагрузки власти и запуска экономики.

– После этого мы перейдем в обычный режим, - подчеркнул он.

Стефанчук рассказал, что на предстоящей неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и изобличителях коррупции.

Как известно, в первый месяц своей работы Верховная Рада приняла достаточно большое количество законопроектов как в первом, так и втором чтении, которые касались важных сфер жизнедеятельности Украины. В частности речь об импичменте Президента, о снятии депутатской неприкосновенности, о реформе прокуратуры, об уменьшении давления на бизнес и прочие.