Генпрокурор США возмутился тем, что его упомянули в разговоре Трампа с Зеленским, и заявил, что ему по делу Байдена ничего не говорили

Генеральный прокурор США Ульям Барр был удивлен и рассержен, когда узнал, что президент США Дональд Трамп упоминал о нем вместе с адвокатом Руди Джулиани в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил агентству Associated Press человек, знакомый с мнением Барра.

«Министерство юстиции впервые узнало о звонке Трампа, когда адвокат ЦРУ 14 августа упомянул жалобу неустановленного информатора этой спецслужбы», - чиновник, осведомленный об этом вопросе, однако не уполномоченный обсуждать его публично.

В самом министерстве утверждают, что Барр ничего не знал об июльском разговоре Трампа с Зеленским, по крайней мере, до середины августа.

В ведомстве также заверяют, что Барр не говорил с Трампом о расследовании дела в отношении Байдена, или его сына, Хантера. Трамп не просил Барра связаться с официальными лицами Украины по этому вопросу. По словам чиновников, Барр также не разговаривал с Джулиани ни о чем, касающемся Украины.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Тем временем, В США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.