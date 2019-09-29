Президент США Трамп назвал Зеленского «новым и очень хорошим президентом Украины» и прокомментировал разговор по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время телефонной беседы с лидером США Дональдом Трапом, последний не осуществлял на него давление. Поэтому, по мнению Трампа, это должно раз и навсегда положить конец «охоте на ведьм».

Об этом он написал в Twitter.

«Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал «Фейковым Новостям» в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должен сам по себе положить конец последней «охоте на ведьм». Остальные уже превратились в прах», - сказано в сообщении.

Со слов Трампа, жалоба сотрудника ЦРУ на телефонный разговор его с Зеленским «полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины».

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Тем временем, В США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщалось, что Генеральный прокурор США Ульям Барр был удивлен и рассержен, когда узнал, что президент США Дональд Трамп упоминал о нем вместе с адвокатом Руди Джулиани в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.