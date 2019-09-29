Глава Николаевской ОГА призвал не манипулировать и не «прикрывать свои интересы» темой воинов АТО

Председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник призвал перестать манипулировать темой военнослужащих ВСУ, которые проходили службу в зоне АТО.

Об этом шла речь в четверг, 26 октября, на встрече руководства ОГА с местной и областной властью, а также народными депутатами, сообщает «Преступности.НЕТ».

К Стаднику обратился депутат Николаевского городского совета Андрей Яковлев, который попросил обратить внимание на то, что земель, которые по закону должны выделяться военнослужащим, не хватает. В ответ на это Александр Стадник попросил не манипулировать темой воинов АТО, отметив, Андрей Яковлев что и сам принимал участие в этих событиях.

— Давайте перестанем манипулировать этими людьми и прикрывать какие-то свои интересы, которые связаны по каким-то вопросам... Война у нас идет уже пятый год. Пять лет мы видим, как где-то не лоббируются интересы, с помощью которых зарабатываются какие-то политические баллы на этих святых людях. (...) Так как я лично в свое время, когда началась агрессия со стороны Российской Федерации, принимал в некоторых вещах участие, я, наверное, этим горжусь и, я думаю, придет время, когда история успокоит эти события, я буду с гордостью понимать, что уже дедушка, я вырастил детей, дал образование, и я с гордостью покажу эти материалы, которые могут даже войти в историю, когда это все только начиналось, что происходило на Востоке... Есть такие акценты, которые для меня болезненны, - сказал Стадник.

Глава ОГА отметил, что воины АТО ему «как братья», призвав решать их проблемы вместе с городской властью.

— Они отдали свое здоровье, свое время, а некоторые остались инвалидами, некоторые не вернулись к своим семьям, семьи остались без кормильца, без отцов. Для меня вопрос, который связан с такими людьми – это отдельная каста. Несмотря на все спекуляции с этим вопросом, есть такое человеческое понятие, как совесть. Если вы хотите и мы хотим что-то от этих людей, давайте не будем выводить в плоскость обсуждение таких вопросов по принципу «есть возможность что-то сделать или нет возможности что-то сказать», а просто – есть проблема по АТО – собираемся, есть облсовет, есть горсовет, я думаю, что мэр поддержит, что глава облсовета поддержит, что все депутаты поддержат... – добавил глава ОГА.

Напомним, ранее Александр Стадник в ходе встречи с депутатами городского и областного советов, а также народными депутатами и мэрами городов в достаточно резкой форме обратился к присутствующим из-за шума, который они создали в сессионном зале.