В Великобритании оппозиция хочет объявить импичмент Джонсону

В Великобритании оппозиционные партии рассматривают возможность запуска процедуры импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Поводом для этого стало решение Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о приостановке парламента.

Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийская партия «Плайд Камри», ее предложение обсуждалось на встрече политиков 26 сентября. Инициатива может быть представлена Палате общин на следующей неделе.

Если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании и Канады считает, что Россию нельзя возвращать в состав «Большой семерки» до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.