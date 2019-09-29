Демократы США требуют получить доступ к разговорам Трампа и Путина

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США заявил в воскресенье, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Демократ Адам Шифф сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.

«Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли президент в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, нашу безопасность», - заявил Шифф.

Также он добавил, что полон решимости выяснить, есть ли какая-то попытка скрыть эти разговоры.

Напомним, в США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.