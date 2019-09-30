Наше отсутствие на сессии – это демарш французской стороне, – глава делегации Украины в ПАСЕ

Отказ украинской делегации участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы является демаршем тем сторонам, которые голосовали за возвращение РФ.

Об этом рассказала глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько в интервью Lb.ua.

«Нам нужно в первую очередь перед французской стороной (да и перед всеми теми, кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ) заявить: необходимо что-то менять или мы продолжим саботировать работу ассамблеи», — отметила она.

По словам Ясько, Украина должна сказать, что роль и престиж международной организации падают, но для этого необходимо организовать переговоры. В каком формате они будут проходить, решиться позже.

Также глава украинской делегации сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон получил соответствующее письмо, под которым свои подписи поставили делегации нескольких стран.

«Это письмо и есть запрос о встрече. У меня уже состоялась встреча с французским послом, я передала нашу официальную позицию. Кроме того, у меня будет встреча с Госсекретарем МИД Франции. Все это результаты того самого отправленного Макрону письма», — подчеркнула Ясько.

Добавим, что 1 октября Макрон должен ответить на вопросы делегаций в ходе выступления на сессии ПАСЕ.

Отметим, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. До этого, украинские депутаты из ПАСЕ выдвигали официальные обвинения в адрес председателя ПАСЕ Лилиан Мори. Она продвигала идею возвращения России к ассамблее.