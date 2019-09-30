«А вежливости не найдется?»: что не так с узнаваемостью нардепа Артема Черноморова

Выборная гонка позади. Верховная Рада практически завершает полную «перезагрузку» власти, а мы имеем возможность наблюдать, как новые нардепы ведут себя в бытовых для их должности ситуациях, без помощи пресс-секретарей и присутствия избирателей. Хочу поделиться своими впечатлениями. К сожалению, они не из самых приятных.

Несколько раз мне и моим коллегам довелось брать комментарий у новоизбранного народного депутата по 131-ому мажоритарному округу от Николаевщины Артема Черноморова. Сложилось ощущение, что собеседник не понимает, что общение с журналистами помогает не только им в создании материала, но и ему в накоплении символического капитала, формировании собственного имиджа и завоевания узнаваемости. А это в его случае очень важно, потому что для меня, например, он пока запомнился только по видео, как молодой человек из ночного клуба, стремительно ищущий «потр*хаться». Почему? Рассказываю.

В последнее время депутат своим поведением начал ставить себя «выше» представителей николаевских медиа. В частности, во время общения с моим коллегой он потребовал у него удостоверение и даже попытался выхватить его из рук. Но, дело в том, что сам большой узнаваемостью похвастаться не может. И проверять личность у человека, чьи работы выставляются по разным городам Украины, а также в Италии, Германии, Нидерландах и Австрии, а также повышать тон на других журналистов, тем более не должен.

Что за видео?

О тогда еще кандидате в народные депутаты от партии «Слуга народа» Артеме Черноморове из всех его конкурентов и однопартийцев было известно меньше всего. Мне стало интересно, как он попал в команду Владимира Зеленского, и, как удалось узнать, его называют «ставленником коблевской мафии». Прошерстила социальные сети, поняла, почему. Наверное, определенным влиятельным предпринимателям курортной зоны приглянулся Артем своей открытостью и честностью намерений в рамках общения с потенциальным «электоратом» в ночном клубе «Aqua». Так, на странице «Вконтакте», которая велась от имени Артема Черноморова, есть видео, датируемое 2014 годом. На видео он в компании друга на вечеринке подходит к незнакомке и говорит: «Девушка, у вас не найдется потр*хатьcя?». Далее видно лицо Артема Черноморова, который, уже уходя, объясняет свой запрос: «У нас просто закончилось». Девушка, хоть и посмеялась, взаимной симпатией не ответила. Во всяком случае, на камеру.

Свое присутствие на ролике Черноморов отрицает, хотя «даже не видел» его.

— Я, если честно, даже не в курсе, кто это на видео. Я только слышал о нем. Мои товарищи, которые передавали мне то или иное, сказали, что это даже не мой голос. Я считаю, что отвлекаться на него нет смысла. У меня вообще странички Вконтакте очень давно нет. Я, как вернулся из Америки, пользуюсь только Facebook. Это видео я не видел. Я не знаю, есть ли смысл, доказывать что-то. Я видео не видел, но не припомню, чтоб я в нем участвовал, – сказал он.

К слову, есть информация, что нардеп давно не проживает вместе со своей супругой Владиславой. А все «семейные» фотографии публиковались в рамках предвыборной кампании для завоевания доверия избирателей. Это Артем тоже отрицает.

— Я вообще не люблю обсуждать личную жизнь. Но, у меня в семейном положении все довольно положительно. У меня довольно симпатичная жена, у меня двое красивых деток.

Безусловно, в семейных драмах разбираться не хочется. Но не спросить, как отреагировала на ролик супруга, я не могла. И ответа не получила.

Почему бы не вспомнить о ролике раньше?

Я не люблю «пропускать через себя» все подобные скандалы, хоть «по должности не положено». Но, когда что-то требуешь от других, важно не забывать, кто ты есть. Вот и считаю, что Артему Черноморову, как народному депутату президентской партии от Николаевщины, который пока не может похвастаться значимыми достижениями на должности, а запоминается такими роликами и ошибками в Facebook-постах, стоит пересмотреть свою стратегию поведения со СМИ.

Вот на днях Черноморов стал гостем публичного мероприятия, открытия нового зернового терминала в Николаеве корейской компании Posco International и украинской Orexim Group, которую связывают с экс-нардепом Борисом Козырем. Мой коллега, Антон Малиновский, представившись, обратился к нему с вопросом об отношении к Козырю, команда которого занималась антирекламой «Зе! Команды» во время избирательной кампании. На это нардеп потребовал показать ему журналистское удостоверение и захотел ознакомиться с ним, выхватывая документ из рук. Он сказал, что наше издание уже брало у него интервью летом, и что нам еще, собственно, нужно? После, на вопрос он все же ответил, но, как говорится, «осадок остался».

Не так давно, когда в область «заходил» новый губернатор Александр Стадник, моя коллега Юлия Акимова, позвонила ему узнать для публикации мнение о претенденте на должность главы ОГА и намерениях сотрудничать с ним. Отрывисто Черноморов очертил свою позицию, но тут же стал на повышенных тонах предъявлять обвинения в том, что он не знал, что его записывают, и журналистка поступает некрасиво, не предупреждая об этом заранее.

Лично я заметила у него привычку задавать встречные вопросы, воспринимать медиа как нечто негативное и открыто демонстрировать незнание общепринятых правил взаимодействия со СМИ летом. Когда я поинтересовалась его впечатлениями об обучении в Трускавце, он долго не мог найти времени поговорить со мной. В итоге первое, что он сказал, было: «Я сделал вывод, что журналисты не понимают, зачем нужно учиться». Но, чередой вопросов о «школе» наш разговор не закончился. И когда я заговорила о видео и его семье, он возмущенно спросил, всем ли я задаю ему вопросы личного характера.

В чем проблема?

Понимаю, что мы могли бы встретиться и с более грубым отношением, как показывает практика. Но, все же, за два года работы в журналистике я встречала политиков, как городского, так и всеукраинского уровней, которые не позволяют себе ставить в некомфортное положение собеседников из медиа еще до начала разговора. И этому стоит поучиться.