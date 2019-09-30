Кабмин опубликовал текст программы пятилетней работы правительства – его передадут на рассмотрения в Раду

На сайте Верховной Рады опубликовали текст Программы деятельности Кабинета министров Украины на следующие пять лет.

Документ № 2186 зарегистрировали в парламенте 29 сентября, передает РБК-Украина.

«Эта Программа – это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой Правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее. В основу этой Программы положен человекоцентрический подход», - говорится во вступлении к программе.

Согласно документу, предложенные цели направлены «преимущественно не на улучшение абстрактных показателей, а на решение конкретных проблем людей в различных социальных ролях и жизненных ситуациях». Указано, что за каждую из предложенных целей в правительстве будет отвечать конкретное лицо. Это должно позволить построить работу по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику.

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Отметим, данную программу должна одобрить Верховная рада.

- О программе деятельности правительства, это большой документ. Это прежде всего о целях, как должно работать правительство в цивилизованной стране. Мы поставили каждому министерству измерительную понятную цель. Если парламент этот документ поддержит, мы будем на этот документ ориентироваться. На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте, - заявил Гончарук.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что законопроект о легализации казино направлен главным образом на закрытие игорных залов, которые заполонили украинские улицы.