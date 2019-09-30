Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - спикер ВР Разумков

Нынешний регламент работы Верховной Рады нуждается в замене, поскольку устарел и часто тормозит принятие тех или иных законов.

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ спикер ВР Дмитрий Разумков.

- Любой документ, даже такой важный как регламент, он устаревает, он сегодня уже не отвечает тем вызовам, которые есть перед обществом, которые есть перед Верховной Радой и надо будет его менять. К этому нужно будет подходить аккуратно, взвешенно, сбалансированно, но это нужно сделать, нравится это кому-то или не нравится, - отметил он.

По словам Разумкова, действующий регламент позволяет "хоронить" законопроекты под валом ненужных правок.

- Борьба с законодательным спамом, с правками, которые часто используют не для того, чтобы сделать закон лучше. Мы к правкам относимся позитивно и принимаем, когда они поступают от представителей оппозиции - это нормальный парламентский процесс. Но в прошлом созыве Рады мы видели законопроекты, в которые набрасывали четыре тысячи правок только для того, чтобы их заблокировать. Правки выступали тормозной колодкой, - пояснил спикер.

Напомним, ранее в «Слуге народа» анонсировали окончание работы Рады в «турборежиме».