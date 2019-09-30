Это проблема коммуникации, люди не могут найти общий язык, - премьер Гончарук о конфликте в Минздраве

Конфликт, возникший внутри Министерства здравоохранения, является следствием проблем в коммуникации.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Укринформ.

- Я видел то открытое письмо, которое было адресовано мне, как Премьер-министру относительно той конфликтной ситуации. Я о ней знаю. Так случилось, что я знаю десятки людей, которые там работают, поэтому знаю ситуацию с разных сторон. Я лично считаю, что проблема, которая существует - это больше проблема коммуникации, люди не всегда могут найти друг с другом общий язык. Я разговаривал с министром (Скалецкой. - Ред.) на эту тему, и она пообещала, что на этой неделе приложит усилия для того, чтобы выяснить, что происходит. Возможно мы проведем, если в этом будет необходимость, если министр сочтет необходимым, совместную встречу с коллективом, с теми людьми, которые поднимали этот вопрос публично, - заявил Гончарук.

Он также отметил, что доверяет министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, и что с ней с самого начала была договоренность о том, что кадровые вопросы в министерстве находятся в компетенции министра.

В то же время, комментируя вопрос аудита, Гончарук отметил, что в каждом министерстве сейчас идет оценка работников.

- Каждый министр, когда он приходит в министерство, оценивает тех людей, с которыми работает. И во многих министерствах очень сильно меняется команда, в том числе и та, которая руководит отдельными департаментами, государственные секретари увольняются, директора департаментов увольняются и так далее. Это сейчас массовое явление в правительстве, что когда приходят новые министры. Это нормальная ситуация. ... Не всегда эта ситуация выходит в публичную плоскость на такой уровень. Поэтому ситуация с Минздравом есть в данном случае особой, и требует отдельного внимания, - подчеркнул премьер.

Напомним, госслужащие Министерства охраны здоровья обратились с открытым письмом к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в котором указали на вызывающее у них беспокойство состояние дел в министерстве после смены руководства. Также они заявили о политических репрессиях в ведомстве.

Позже министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала конфликт в министерстве, который произошел во время ее визита в США, и пообещала его закончить.