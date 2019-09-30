Украина не будет вести расследований по приказу других стран, - Президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения обучения МВД возле Киева в селе Старое, сообщает Reuters.

На вопрос о том, будет ли расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, Зеленский заявил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.

- Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна...Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона, - заявил президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что украинскую версию стенограммы разговора Зеленского и Трампа, которая состоялась после парламентских выборов в Украине, публиковать не будут.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.