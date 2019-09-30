В Кабмине на протяжении пяти лет планируют закрыть более тысячи убыточных госкомпаний

Кабинет министров Украины в течение следующих пяти лет планирует ликвидировать более тысячи государственных предприятий, которые являются убыточными.

Такие сведения содержатся в программе действий правительства, текст которой опубликован на сайте парламента, передает «Громадське».

«Более тысячи неэффективных предприятий будет ликвидировано — государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий», — отмечают чиновники.

Также в документе анонсируется масштабная приватизация, окончательной целью которой является уменьшение доли государственной собственности в экономике до 5%.

«Это позволит министерствам сосредоточиться на формировании политики, а не на управлении собственностью», — отмечают чиновники.

Кроме того, стратегические государственные предприятия передадут в управление Фонда национального благосостояния, а сами такие компании корпоратизируют, превратив в акционерные общества.

«Эти действия повысят доход, который получает украинец из государственной собственности», — говорится в документе.

Напомним, 30 сентября Кабмин опубликовал текст программы пятилетней работы правительства – его передадут на рассмотрение в Раду.

Отметим, что инвестиционные советники — это компании, которые должны готовить предприятия к большой приватизации. Такая процедура предусмотрена действующим законодательством.

19 сентября Дмитрия Сенниченко назначили на должность главы Фонда госимущества. До этого Фонд государственного имущества возглавлял Виталий Трубаров.

Отметим, что по состоянию на начало августа 2019 года годовой план поступлений от приватизации в Украине было произведено на 2,1%. Поступления в бюджет, которые должна была обеспечить приватизация, заменили за счет государственных заимствований. В частности, благодаря этому государство с начала года заняла 311,5 миллиарда гривен ($12,6 млрд).