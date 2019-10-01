Председатель ОГА Стадник заявил, что на глав РГА Николаевщины уже есть кандидаты

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что главы РГА Николаевщины, где сейчас нет руководства, уже проходят отбор.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает «Преступности.НЕТ».

По словам Стадника, кандидаты проходят новый процесс отбора, который включает в себя собеседования и спецпроверки.

— Да, но там новый процесс отбора кандидата на эти должности. Мы же сейчас идем по программе «Лифт». Поэтому мы объявляем конкурс, вносим в единую базу кандидатов, они проходят обсуждение общественности, общественность выбирает их, победителя выбирают на собеседовании, смотрят его компетенцию, смотрят его прошлое, если человек подходит, он идет на спецпроверку, как и все, и тогда уже принимается решение, без моего решения, поверьте, только с моим соглашением, - сказал Александр Стадник.

Что же касается сроков, глава ОГА сказал, что это займет от месяца до нескольких месяцев.

— Я не могу сказать по срокам, по закону. Несколько месяцев, я думаю. Может даже месяц, - добавил глава ОГА.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 июля, уволил ряд глав районных государственных администрации, в том числе и в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что глава Снигиревской РГА Инна Бойко 2 июля написала заявление об увольнении по собственному желанию.