Порошенко пообещал три миллиона гривен за информацию о заказчиках «покушения» на Гонтареву

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заплатит 3 миллиона гривен за информацию о заказчике и исполнителях «покушений на жизнь и имущество» бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«На днях уже делился впечатлениями от общения с Валерией Гонтаревой в Лондоне. ДТП, поджог машины и дома – это месть за ее мужественные и сильные реформаторские шаги на должности главы НБУ. Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что Бога за бороду схватили. И уверены, что скроют концы в воду».

«Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это – тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности. Круг лиц, на которых падают подозрения, не так уж и широк. Пальцем ткнешь – и попадешь. Но очень важно легальным способом установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону», - заявил Порошенко.

Напомним, что Порошенко назначил Гонтареву главой Нацбанка в 2014 году. Ее назначение связывали с тем (как пишет «Инсайдер»), что в свое время компания Гонтаревой «ICU» сопровождала сделки по привлечению финансирования для бизнеса «Roshen» в России.

Ранее, 30 августа, экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте сгоревшего дома Гонтаревой полиция нашла зажигательную ракету.

Отметим, Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа. 15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена почтой, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа. При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала. 27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.