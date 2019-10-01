Зять экс-мэра Николаева Чайки Разумков покидает пост главы партии «Слуга народа»

Политическая партия «Слуга народа» в конце октября соберется на съезд, где одним из вопросов будет избрание нового руководителя политсилы, ведь нынешний главы партии Дмитрий Разумков стал главой Верховной Рады и написал заявление о сложении полномочий.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил первый заместитель лидера парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«В конце октября будет съезд. Накопились разные вопросы, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление председателя партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии», - сказал Корниенко.

Также планируют усовершенствовать устав партии.

Напомним, что 29 августа, народные депутаты Верховной Рады назначили председателем ВРУ руководителя партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова.

Ранее глава президентской партии «Слуга народа», новоизбранный народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил о том, что переписал свой бизнес на жену, дочь покойного мэра Николаева Владимира Чайки.