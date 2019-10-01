Генпрокурор Рябошапка назначил новых прокуроров Харьковской и Одесской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Соответствующее решение генпрокурор принял 30 сентября.
«Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области», - говорится в сообщении.
До этого Фильчаков был руководителем Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области.
Отметим, 26 сентября Рябошапка уволил прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.
Обновлено 11:17 Также Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Максима Выхора главой Одесской областной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. В пресс-службе информируют, что указ о назначении был подписан 30 сентября 2019 года.
Как сообщают местные СМИ, ранее Максим Выхор работал в Одесском управлении Службы безопасности Украины.
Напомним, ранее Рябошапка уволил с должности замглавы ГПУ Стрижевскую, которую обвиняли в причастности к «схемам».