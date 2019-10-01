Закон о прослушке нардепов будет принят – те из «Слуги народа», кто против, могут уже сложить мандаты, - депутат Верещук

Народный депутат Украины фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что изменения в УПК, «Закон о статусе народного депутата», которые дают право на обыск депутата, доступ к его банковским счетам, прослушку для ГБР и НАБУ, будет непременно принят.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

Комментируя снятие депутатской неприкосновенности, Верещук отметила:

- Я это делала сознательно. Мы лишили депутатов неприкосновенности. Политический индемнитет - он остается, но я прекрасно понимаю, чем он отличается от всех видов защищенности. И если кто-то из моих коллег думал, что мы это проголосовали для проформы, то нет - мы идем дальше и делаем то, что хотят люди. И я убеждена, что мы вернемся к этому законопроекту (№ 1009 об оперативно-розыскных мероприятиях по народным депутатам. - ПН) и проголосуем его.

Нардеп добавила, что «слуги народа» знали, куда шли и должны помнить о данных обещаниях.

- Такое голосование (за законопроект (№ 1009. - ПН) будет для них тестом. И это должно иметь объяснение. Нельзя пообещать, а потом делать вид, что мы этого не говорили. В 9-м созыве так не будет, и если кто-то этого не понимает, то лучше сейчас сложить полномочия, - резюмировала Верещук.

Стоит отметить, что народные депутаты Украины от партии «Слуга народа», представляющие в парламенте Николаевскую область – Игорь Негулевский и Ирина Аллахвердиева не проголосовали за отмену неприкосновенности и «поправок Лозового». Позже Ирина Аллахвердиева и Игорь Негулевский объяснили, почему не проголосовали за законопроект №1009, предложенный Президентом Зеленским, о внесении изменений в Уголовный кодекс в части прослушки и обысков у депутатов. По их словам, этот проект закона «сыроват» и его необходимо доработать.