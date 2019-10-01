ГБР по заявлению главы фракции «Слуги народа» Арахамии открыло уголовное дело на Луценко

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства

Производство открыто по части 1 статьи 364 («Злоупотребление властью и служебным положением») Уголовного кодекса, оно является фактовым.

В своем заявлении Арахамия указывает, что Луценко, возможно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.

На своей странице в Facebook Луценко отреагировал на информацию об этом уголовном производстве в ГБР.

Напомним, что николаевец Давид Арахамия заявил, что Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино еще во время телевизионного эфира в конце августа.