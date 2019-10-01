ГБР по заявлению главы фракции «Слуги народа» Арахамии открыло уголовное дело на Луценко

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства

Производство открыто по части 1 статьи 364 («Злоупотребление властью и служебным положением») Уголовного кодекса, оно является фактовым.

В своем заявлении Арахамия указывает, что Луценко, возможно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.

На своей странице в Facebook Луценко отреагировал на информацию об этом уголовном производстве в ГБР.

Напомним, что николаевец Давид Арахамия заявил, что Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино еще во время телевизионного эфира в конце августа.

Тарас Леонтян

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