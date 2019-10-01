Президент Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам – им стал фермер из Черкасской области

Президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам. Эту внештатную должность занял фермер Роман Лещенко.

Об этом говорится в указе №727/2019.

Пресс-служба президента указывает, что Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в университете им. Шевченко.

Является депутатом Жашковского районного совета.

По данным аналитической системы YouControl, Роман Лещенко занимается фермерством в селе Нагорная Жашковского района. Ему принадлежат ООО «Прогресс» и ООО «Иллюмин».

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский опроверг страшилки про рынок земли.

Отметим, что сейчас правительство разрабатывает план отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли в Украине. Ввести рынок земли и принять соответствующий законопроект правительству и парламенту поручил президент Владимир Зеленский. Закон о рынке земли должен быть готов и принят к 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее украинский суд впервые признал право собственника распоряжаться своей землей, несмотря на мораторий. Также в Минюсте заявили, что мораторий на землю является фактором правонарушений в агросфере.

Отметим, Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.