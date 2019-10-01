Украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу

Украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске подписала «формулу Штайнмайера».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы подписал документ, который был ранее согласован советниками глав «нормандской четверки».

- Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что контактная группа согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках в Донбассе. При этом на встрече обмен пленными по формуле «200 на 70» не обсуждался.

Напомним, ранее глава МИД заявил, что Украина уже дала согласие на применение «формулы Штайнмайера» по Донбассу.

Отметим, формула Штайнмайера предусматривает, каким образом будет применяется на практике закон об особом статусе ОРДЛО.