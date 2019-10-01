Украинская железная дорога почти уничтожена, - премьер Гончарук

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Украинская железнодорожная инфраструктура изношена более чем на 90%.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в программе "Свобода слова" на ICTV.

«Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители... У нас на 90% истощена Укрзализныця. То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена», - сказал Гончарук.

Он добавил, что в Украине почти ежедневно горят локомотивы и не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

Напомним, ранее Гончарук заявлял, что на прожиточный минимум в Украине невозможно прожить.

Роман Свиридов

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