«Деполитизация, обновление кадров и повышение зарплат»: У Баканова представили концепт реформы СБУ

Коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт новой редакции закона о спецслужбе, который предусматривает ее реформирование.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
Глава спецслужбы Иван Баканов заявил, что необходимость кардинально изменить СБУ продиктована вызовами, которые влияют на уровень государственной безопасности и являются последствиями агрессии РФ.
- Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая «вакцины», которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения, — отметил Баканов.
Концепт новой редакции вышеуказанного закона был представлен на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Баканов также сообщил, что приоритетом реформы является приближение СБУ к моделям лучших мировых спецслужб, но при этом учитывая потребности Украины.
В пресс-службе перечислили, какие нововведение предусматривает концепт закона:
- отказ от несвойственных функций и расследования преступлений, которые не несут угрозу нацбезопасности;
- расширение контрразведывательного вектора работы СБУ;
- внедрение гибкой структуры службы;
- сокращение и обновление кадровой структуры спецслужбы;
- демилитаризация;
- повышение зарплат сотрудника СБУ;
- деполитизация руководства службы и назначение главы спецслужбы на срок, который не совпадает с каденцией президента;
- совершенствование международного сотрудничества и обмена данными с иностранными спецслужбами;
- формирование системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, предотвратит давление на бизнес.
Ожидается, что в ближайшее время проект презентуют международным партнерам и передадут главе государства.
Напомним, 30 сентября Кабмин опубликовал текст программы пятилетней работы правительства – его передадут на рассмотрение в Раду.