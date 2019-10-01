«Деполитизация, обновление кадров и повышение зарплат»: У Баканова представили концепт реформы СБУ

Коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт новой редакции закона о спецслужбе, который предусматривает ее реформирование.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Глава спецслужбы Иван Баканов заявил, что необходимость кардинально изменить СБУ продиктована вызовами, которые влияют на уровень государственной безопасности и являются последствиями агрессии РФ.

- Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая «вакцины», которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения, — отметил Баканов.

Концепт новой редакции вышеуказанного закона был представлен на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Баканов также сообщил, что приоритетом реформы является приближение СБУ к моделям лучших мировых спецслужб, но при этом учитывая потребности Украины.

В пресс-службе перечислили, какие нововведение предусматривает концепт закона:

- отказ от несвойственных функций и расследования преступлений, которые не несут угрозу нацбезопасности; - расширение контрразведывательного вектора работы СБУ; - внедрение гибкой структуры службы; - сокращение и обновление кадровой структуры спецслужбы; - демилитаризация; - повышение зарплат сотрудника СБУ; - деполитизация руководства службы и назначение главы спецслужбы на срок, который не совпадает с каденцией президента; - совершенствование международного сотрудничества и обмена данными с иностранными спецслужбами; - формирование системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, предотвратит давление на бизнес.

Ожидается, что в ближайшее время проект презентуют международным партнерам и передадут главе государства.

Напомним, 30 сентября Кабмин опубликовал текст программы пятилетней работы правительства – его передадут на рассмотрение в Раду.