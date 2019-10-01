«Кто-то решил «ломать через колено?» - Кормышкин раскритиковал идею главы ОГА о передаче имущества на баланс Николаева

Депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин раскритиковал идею главы Николаевской ОГА Александра Стадника отдать коммунальное имущество, находящееся на балансе области, городу, если зданием или помещением пользуются горожане.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Ранее, 26 сентября, в ходе встречи с областной и городской властью Александр Стадник предложил рассмотреть идею о том, чтобы передать объекты, которыми пользуются горожане, на баланс Николаева.

— Если здание находится в Николаеве и им исключительно пользуются николаевцы, здесь ничего плохого нет, я считаю, что здание должно передаться на баланс города и обслуживаться городом с учетом того, что это дополнительный бюджет на обслуживание этих зданий. Я понимаю, что это нужно делать уже сегодня, потому что те районы, которые находятся в Николаевской области, не должны платить за те здания, помещения, которыми общественность, находящаяся в тех районах, априори не пользуется, - сказал Стадник.

В комментарии «Преступности.НЕТ» он заявил, что есть список зданий, но какие именно это помещения – не сказал.

— У меня целый список. Есть здание, где арендует помещение детская спортивная школа №1. Есть пара объектов, мы хотим, чтоб им дали статус национального, - отметил глава ОГА.

В то же время Юрий Кормышкин заявил, что для начала этот вопрос необходимо обсудить с областным советом. Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что предложение Стадника никак не обсудили депутаты Татьяна Демченко и Максим Невенчанный, которые обычно выступают на стороне оппозиции по отношению к облгосадминистрации.

«Возможно, он (Александр Стадник - ПН) и не знает, но полномочия распоряжаться коммунальным имуществом переданы областному совету. Да, согласен, что некоторые объекты, как например, школа-интернат №4, где учатся исключительно городские дети, стоит передать на содержание городу. Но есть процедура, есть в конце концов закон, потому, чтобы не делать поспешных заявлений, стоит разобраться в ситуации. Или кто-то решил «ломать через колено»? А только я заметил, как красноречиво молчат вчерашние оппозиционеры Демченко и Невенчанный?» – написал Юрий Кормышкин.

Ранее сообщалось, что в ходе сессии в мае депутаты проголосовали за то, чтобы создать на базе областного совета управления коммунального имущества, после того, как руководство ОГА заявило о том, что передает управление в собственность облсовета. Вопрос начал обсуждаться, при этом стало ясно, что депутаты Николаевского областного совета не успевают до первого июля забрать управление коммунальной собственности в свое подчинение и попросили главу облсовета Викторию Москаленко созвать сессию для переноса сроков. Кроме того, четверо депутатов Николаевского областного совета выдвинули свои кандидатуры на пост начальника управления коммунальной собственности Николаевского областного совета. Один из претендентов - Александр Ясинский.

Стоит отметить, что во время предыдущей сессии депутаты общим голосованием решили снять вопрос об управлении коммунального имущества.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предположила, что депутаты облсовета не хотят решать вопрос с управлением коммунального имущества, потому что хотят учесть предложения облгосадминистрации.