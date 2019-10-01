Бывший секретарь СНБО Данилюк заявил, что ушел с должности из-за ситуации вокруг «Приватбанка»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что одной из главных причин его отставки была попытка предотвратить «неправильное решение в процессе «Приватбанка».

Об этом сообщает «ВВС News Украина».

30 сентября президент Владимир Зеленский удовлетворил заявление Александра Данилюка об отставке.

По словам Данилюка, одна из главных проблем, которая стала причиной его отставки – это ситуация с возможной отменой приватизации «Приватбанка».

- Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе «Приватбанка». Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи, - объясняет Данилюк, который был министром финансов, когда принималось решение о национализации «Приватбанка».

На уточнение, какие именно могут быть неправильные решения по «Приватбанку», Данилюк сказал, что это отмена национализации.

- Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ, - считает Александр Данилюк.

Он также против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами банка.

- Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов, - считает экс-секретарь СНБО.

Данилюк подтвердил, что у него были непростые отношения с главой Офиса Президента Андреем Богданом.

- Буду говорить неправду, если скажу, что у нас прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто есть другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции «все решим», - говорит Данилюк.

- Считаю, что государство должно работать иначе, без ручного контроля. Должны быть сильные институты, - добавил он.

На вопрос о том, влияет ли на действия Богдана Игорь Коломойский, Данилюк ответил: