Нардепы отменили госфинансирование партий, которые не прошли в парламент

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №1029 президента Владимира Зеленского, которым отменяется государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах.

За документ проголосовали 237 нардепов.

Ко второму чтению в законе осталась норма, предусматривающая, что все политические партии, не преодолевшие 5-процентный порог на выборах в ВР, не будут финансироваться из государственного бюджета. Сейчас же государственное финансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.

«Установить, что на частичное изменение статьи 17-3 закона «О политических партиях» на период до 1 января 2024 года право на получение государственного финансирования уставной деятельности имеет политическая партия, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины ее избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 5 процентов голосов избирателей от общего количества голосов избирателей, поданных за все избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе», - сказано в тексте документа.

В целом же закон дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупцию.

Отметим, в октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 года было введено госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.

Право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах 2014 года прошли в Верховную Раду (преодолели 5% барьер). Начиная с 2020 года финансироваться должны были все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей.

Напомним, ранее Рада приняла законопроект о перезапуске Национального агентства по предотвращению коррупции.