«Вы популизмом занимаетесь?» - министру инфраструктуры трижды пришлось отвечать Москаленко на вопрос о дорогах

Владислав Криклий Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ответил главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко на вопрос о приоритете ремонта трасс Н-11, Н-14 и Н-24, предположив, что она занимается популизмом.

Об этом шла речь в среду, 2 октября, в ходе визита Владислава Криклия в Николаев, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Во время встречи Криклия с руководством Николаевской ОГА и чиновниками, занимающимися вопросами дорог, Москаленко спросила, сколько средств будет выделено и Госбюджета на ремонт аварийных трасс Н-11, Н-14 и Н-24.

— Мы хотим понимать, будут ли эти дороги конкретной строкой обозначены в бюджете и просим вас об этом. Потому что в тех бюджетах было четко отмечено – Н-14 – 500 миллионов, Н-11 – 300 миллионов гривен. Что Николаевщина получит из Государственного бюджета? – спросила Виктория Москаленко.

В ответ на это Владислав Криклий заявил, что отдельных строк в бюджете на каждую трассу не будет, назвав такую практику «решаловом», и заявил, что все три трассы в приоритете у Мининфраструктуры.

— Практика отдельных строк в бюджете уходит. Это практика, прошу прощение за слово, «решалова», когда конкретные мажоритарные депутаты выписывали отдельные участки. (…) По поводу всех трасс, которые вы озвучили, они все есть у нас в приоритетах. Сказать именно, за какие средства и в какой день это будет выделено, я сейчас вам не скажу. Мы, пока что, дорабатываем бюджет до второго чтения. Я надеюсь, там появятся расходы на Дорожный фонд, - сказал Криклий.

Этот ответ не устроил главу облсовета, которая спросила, кто конкретно определяет приоритет в выборе ремонта аварийных трасс. Владислав Криклий ответил, что приоритет расставляет Кабинет Министров, на что Москаленко поинтересовалась, как может определяться приоритет, если сам Криклий не был на трассе Н-14.

— Вы не были на этой дороге, как вы можете определять приоритет, если вы даже не были на Н-14? – сказала Москаленко.

Министр, в ответ на это, предположил, что глава облсовета занимается популизмом, ответив, что трасса Н-14 «Николаев-Кропивницкий» - в приоритете, поэтому ремонт дорог области начнут с нее.

— Я не понимаю ваших вопросов, вы или популизмом занимаетесь, или я не понимаю, чем. Я вам сказал четко – все трассы, озвученные, они у нас есть. В бюджете отдельных строчек не будет по участкам. Одновременно мы все дороги ремонтировать не будем. Если в приоритете обозначена Н-14, мы с нее начнем, - отметил Владислав Криклий.

Напомним, 10 сентября, в Николаевском областном совете прошло внеочередное заседание. Основные вопросы касались критического состояния дорог, при этом во время обсуждений вопросов, касающихся дорог большая часть депутатов ушла из зала заседания и сессия была признана не полномочной.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область 17 июля предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». В САД Николаевщины сообщили, что на ремонт этих дорог нужно более 3 миллиардов. Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.

Еще отметим, как в августе чиновники ОГА и министр Омелян в интернете начали рассуждать, хорошо ли в Николаевской области тратят деньги на ремонт дорог.

Как сообщалось ранее, 6 июня после жалобы фирмы «Полтавабудцентр» АМКУ отменил торги по определению подрядчика для строительства бетонной трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» стоимостью более миллиарда гривен.

В средине июня Антиминопольный комитет Украины оштрафовал взаимосвязанные фирмы «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» на общую сумму в 15,6 миллионов гривен за то, что они «соревновалась» за победу на 17 тендерах по ремонту дорог в Николаеве. Также АМПУ запретил этим фирмам в публичных закупках в течение трех лет. Фактического директора двух фирм Араика Амирханяна задержали сотрудники СБУ непосредственно в помещении АМКУ 19 июня.

Позже суд разрешил «Полтавабудцентру» и «Дорлидеру» участвовать в тендерах – первая фирма подалась на миллиардные торги по трассе Н-14.

Также напомним, как в апреле тогдашний глава ОГА Алексей Савченко сообщал, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области получила все необходимые разрешения на выполнение строительных работ на участках трассы Н-14 «Николаев – Кропивницкий». До этого также была попытка заблокировать этот тендер, но Антимонопольный комитет Украины отказал фирме, которая подала жалобу.

Добавим, как в прошлом году Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября 2018 года после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября 2018 года в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.

Также сообщалось, что на Николаевщине продолжают ремонт самых проблемных участков трассы Н-14 – для дальнейших работ нужно еще ₴1,6 миллиарда.