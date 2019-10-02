Почти четверть украинцев не считают Россию агрессором, а большинство граждан не знают, что такое «формула Штайнмайера», - опрос

C весны постепенно растет процент украинцев, которые считают Россию страной-агрессором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 21-25 сентября.

Весной тех, кто считает РФ агрессором, было 62-63%, сейчас таких 68%. Полгода назад тех, кто не считает Россию агрессором, было 27-28%, сейчас - 23%.

Процент «не определившихся» держится примерно на уровне 10%.

Если на западе и в центре не менее 70% считают РФ агрессором, то на юге таких - половина, а на востоке - 40%.

47% опрошенных на востоке не считают РФ агрессором; это единственный регион, где число опрошенных с таким мнением выше числа тех, кто считает РФ агрессором.

Большинство украинцев (60%) не смогли оценить инициативу мирного урегулирования на Донбассе, известную как «формула Штайнмайера». При этом 23% высказались против «формулы Штайнмайера», 18% - поддержали ее.

По данным опроса, введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента, поддерживают 55%, против - 26%.

Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей оккупированной территорией поддерживают 53%, не поддерживают - 19%.

Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают - 27%.

Однако зато ряд инициатив относительно оккупированного Донбасса не пользуются поддержкой среди населения.

В частности, амнистию участников незаконных вооруженных формирований, воюющих на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР» не поддерживают 48%, поддерживают - 27%.

Предоставление права местным советам оккупированных территорий создавать отряды народной милиции не поддерживают 43%, поддерживают - 27%.

Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, включая российским контингентом не поддерживают 61%, поддерживают - только 17%.

Опрос был проведен Социологической группой «Рейтинг» 21-25 сентября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Напомним, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».