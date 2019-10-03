В Верховной Раде депутатки от «Голоса» подправили плакат партии Медведчука – они написали на нем «ПТН ПНХ»

В Верховной Раде пять депутаток от фракции «Голос» внесли свои коррективы в плакат, который вывесили депутаты от «Оппозиционной платформы».

Об этом на своей странице в Facebook написала депутатка Инна Совсун.

«Начало заседания парламента задерживалось. Фракция ОПЗЖ вывесила плакат «Я против цензуры». Мы с колежанками по фракции решили уточнить плакат и дописали «ПТН ПНХ» (да, пожертвовали помадами). ОПЗЖ это уточнение не поддержали. Сняли плакат. А потом отдали нам. Не хотели у себя даже держать плакат, на котором написано «ПТН ПНХ». [Мы] Повесили его на балконе. Позиция различных фракций зафиксирована», - рассказала Совсун.

Вероятно, партия ОПЗЖ вывесила такой плакат в знак протеста против намерений лишить лицензии телеканал «112», который контролирует их лидер, кум президента РФ Виктор Медведчук.