Превысил полномочия: ГБР подготовило Порошенко подозрение из-за задержания и депортации Саакашвили

ГБР подготовило подозрение для экс-Президента Петра Порошенко из-за депортации Михаила Саакашвили.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Государственном бюро расследований.

Как известно, 12 февраля в Киеве с применением силы задержали Саакашвили и выдворили в Польшу. Потом в Киеве у здания Администрации Президента произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и полицией.

По делу задержали охранников Порошенко, которые дали показания относительно того, как они задерживали Михаила Саакашвили. При этом охрана на тот момент была в форме сотрудников Государственной пограничной службы Украины.

Сам Саакашвили, комментируя информацию в СМИ о подготовке подозрения для Порошенко, на своей странице в Facebook также сообщил об обращении в Генпрокуратуру относительно депортации.

«Сегодня я вношу в генеральную прокуратуру мою жалобу по поводу моего похищения и незаконной высылки из Украины, осуществленной по личному приказу Порошенко членами его охраны и частных охранников Кононенко, переодетых в пограничников. Только этого достаточно для многолетнего приговора», – написал Саакашвили.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Порошенко и вернул Саакашвили украинское гражданство.