У нас непростые отношения с начала избирательной кампании, - экс-секретарь СНБО Данилюк о главе Офиса Президента Богдане

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, что у него были сложные отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.

Данилюк сказал, что непростые отношения с Богданом у них сложились с начала избирательной кампании Владимира Зеленского.

- Буду говорить неправду, если скажу, что у нас прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто у меня другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции «все решим, — отметил Данилюк.

По его словам, страна должна работать «без ручного контроля», опираясь на сильные институты.

На вопрос о том, влияет ли на действия Богдана олигарх Игорь Коломойский, Данилюк ответил:

- Не хочу это комментировать. Давайте посмотрим, что происходит. Речь не о персоналиях. Есть системная проблема. Есть люди, которые имеют конфликт интересов, и Андрей — один из них.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский удовлетворил заявление Александра Данилюка об отставке.