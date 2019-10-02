Большинство работников таможен уволят, - премьер Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в ходе реорганизации Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу большинство работников таможен будут уволены.

Об этом сообщает «Громадське».

- Фактически, большинство людей, которые работали в старой системе таможенных органов будут уволены, — заявил Гончарук по итогам заседания кабинета министров Украины 2 октября.

По его словам, запуск новой ГТС — «это вопрос недель».

- Речь о сотнях людей, поэтому, конечно, это огромная работа. Возможно, я бы не сказал сейчас какую-то очень четкую дату (запуска ГТС — ред.), Однако порядок сроков вы услышали — это недели, — добавил Гончарук.

Напомним, Кабинет министров принял постановление об образовании территориальных органов Государственной таможенной службы Украины. Согласно нему, Николаевская таможня войдет в состав новой Черноморской таможни.