Нацсовет официально попросил суд аннулировать лицензию для еще одного телеканала Медведчука

Лицензия на вещание телеканала NewsOne должна быть аннулирована.

Об этом Окружной административный суд Киева попросил Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба суда.

«Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее в суд поступили иски от ООО «НОВОСТИ 24 ЧАСА» (логотип NewsOne) о признании противоправным и отмене решения Нацсовета по внеплановой выездной проверке телеканала по поводу соблюдения требований Закона Украины «Об информации» и результатов проверки.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу «112 Украина».