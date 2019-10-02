В Киеве сторонники Порошенко митингуют под Офисом Президента

В Киеве сторонники экс-президента Петра Порошенко 2 октября устроили акцию протеста под стенами Офиса Президента Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Семен Кабакаев, который был доверенным лицом Порошенко на выборах.

По его словам, собравшиеся скандируют «Вова, выходи». Во время онлайн-трансляции митингующие кричали «Чемодан, вокзал, Россия». Отметим, что вчера и сегодня сторонники Порошенко созывали людей на эту акцию протеста.

«Левый берег» сообщает, что сначала акция «Нет капитуляции!» против согласования властью «формулы Штайнмайера» проходила на Майдане Независимости. Протестующие выступают против предоставления особого статуса оккупированным территориям Донбасса, против амнистии боевиков и за проведение выборов на территории ОРДЛО, но только после полной деоккупации. После митинга на Майдане протестующие направились к Офису президента.

«Страна» сообщает, что участники акции, среди которых много участников АТО и участников националистических группировок, называют ее протестом против «капитуляции на Донбассе и нынешней власти».

Напомним, 1 октября украинская делегация Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» в Минске. Отметим, что на данный момент нельзя точно говорить, как именно отразится на судьбе Украины согласие на «формулу Штайнмайера». Особый статус Донбасса, по слова президента Украины Владимира Зеленского, должны будут определить новым законом. Уже из него, вероятно, станет понятно, как будет развиваться ситуация на Донбассе. Зеленский уверяет, что согласие на «формулу Штайнмайера» не означает капитуляции.